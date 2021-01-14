Adıyaman'da duvara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir binanın duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İsmail Gezer idaresindeki 44 KV 583 plakalı otomobil Atatürk Caddesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir binanın duvarına çarptı.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerinde Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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