Adıyaman'da hırsızlık anı kameraya yansıdı - Son Dakika
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Adıyaman'da hırsızlık anı kameraya yansıdı

09.08.2022 09:49

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüphelinin hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüphelinin hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle'de 5 katlı bir binanın 2'inci katında E.A'ya ait evden çeşitli inşaat malzemeleri çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, sitenin güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda H.S. ile F.D. gözaltına aldı.

Öte yandan sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin aldıkları malzemelerle olay yerinden kaçtıkları görüldü.

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Kaynak: AA

Hırsızlık Büro Amirliği, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da hırsızlık anı kameraya yansıdı - Son Dakika

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