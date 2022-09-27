Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında Adıyaman- Gölbaşı kara yolunda M.N.S. idaresindeki 01 AHY 459 otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada 96,60 gram metamfetamin, 5,96 gram sentetik uyuşturucu, bir ruhsatsız tabanca ve 3 mermi ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.N.S, M.E.D. ve A.K. emniyete götürüldü.
Öte yandan, otomobil sürücüsüne "uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanmak"tan 9 bin 827 lira idari para cezası uygulandı.
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