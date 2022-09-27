Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada 96,60 gram metamfetamin, 5,96 gram sentetik uyuşturucu, bir ruhsatsız tabanca ve 3 mermi ele geçirdi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman Gölbaşı, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

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