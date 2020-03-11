Adıyaman'da e-ihracat buluşması gerçekleşecek - Son Dakika
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Adıyaman'da e-ihracat buluşması gerçekleşecek

6 saat önce

Uluslararası sınır ötesi e-ticaret (e-ihracat) platformu WORLDEF'in düzenlediği e-ihracat konferansı 17 Mart tahinde Adıyaman'da düzenlenecek.

Adıyaman'da e-ihracat buluşması gerçekleşecek, System.String[]

Uluslararası sınır ötesi e-ticaret (e-ihracat) platformu WORLDEF'in düzenlediği e-ihracat konferansı 17 Mart tahinde Adıyaman'da düzenlenecek.


E-ihracat uzmanları, Güneydoğu Anadolu iş çevreleri ile Adıyaman'da 17 Mart'ta düzenlenecek "İpekyolu E- İhracat Konferansı 2020"de buluşacak. Anadolu'da e-ihracat farkındalığını artırmak amacıyla e-ihracat profesyonelleri Adıyaman'da konferans verecek. İpekyolu E-İhracat Konferansı 2020, Güneydoğu Anadolu'da faaliyet gösteren firmalara e-ihracat konusunda ilham verecek. Bölgeden sınır ötesi e-ticaret ya da e-ihracat yapan ya da yapmak isteyen firmalar başta olmak üzere bölgenin iş çevrelerine odaklanan İpekyolu E-İhracat Konferansı'nda e-ihracat enine boyuna ele alınacak. E-ihracat profesyonelleri, tecrübelerini bölgenin iş çevreleri ile paylaşacak.


Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ve İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliği ile düzenlenen konferansı 17 Mart 2020 Salı günü 09: 30-17: 00 saatleri arasında Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenecek konferansa protokol ve iş çevrelerinden çok sayıda kişinin katılması bekleniyor. Konferansa, WORLDEF Başkanı Ömer Nart, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz'da katılacak.


Konferansta bölgenin üreticilerine, şirket yöneticilerine, e-ticaret ve e-ihracat yapan ya da yapmak isteyenlere stratejik bilgiler verilecek. Türkiye'nin önde gelen e-ticaret ve e-ihracat firmalarının uzmanları, e-ihracat ekosistemindeki yeni uygulamalar, pratik çözümler ve e-ihracat devlet teşvikleri gibi konularda sunum yapacak. Konferansta ele alınacak.


Konferansın sonunda ünlü markaların e-ticaret temsilcilerinin tecrübelerini paylaşacağı "e-ihracatta başarı hikayeleri" başlıklı bir de panel yer alacak. Ücretsiz konferansa ön kayıt yaptırılması gerekiyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, İhracat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:57 Kaynak: İHA
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