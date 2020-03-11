Adıyaman'da e-ihracat buluşması gerçekleşecek - Son Dakika
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Adıyaman'da e-ihracat buluşması gerçekleşecek

6 saat önce

Uluslararası sınır ötesi e-ticaret (e-ihracat) platformu WORLDEF'in Anadolu'da düzenlediği e-ihracat konferansları serisi Adıyaman'da devam edecek.

Adıyaman'da e-ihracat buluşması gerçekleşecek, System.String[]

Uluslararası sınır ötesi e-ticaret (e-ihracat) platformu WORLDEF'in Anadolu'da düzenlediği e-ihracat konferansları serisi Adıyaman'da devam edecek.

WORLDEF'ten yapılan açıklamaya göre, E-ihracat uzmanları, Güneydoğu Anadolu Bölgesi iş çevreleri ile Adıyaman'da düzenlenecek "İpekyolu E- İhracat Konferansı 2020"de buluşacak.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğinde gerçekleştirilecek etkinlik, 17 Mart 2020 Salı ATSO binasında yapılacak.

Etkinlikte, firmalara e-ihracat konusunda son gelişmelerin yanı sıra bilgi ve tecrübe paylaşımı da yapılacak.

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Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:10 Kaynak: AA
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