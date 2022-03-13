Adıyaman'da eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika
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Adıyaman'da eğitime 1 gün ara verildi

13.03.2022 21:57
Adıyaman'da eğitime 1 gün ara verildi

ADIYAMAN'da, yoğun kar yağışı uyarısı üzerine merkeze bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitime yarın ara verildi.

ADIYAMAN'da, yoğun kar yağışı uyarısı üzerine merkeze bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı köy ve beldelerde tatil kararı alındığı belirtilerek şöyle denildi:

"İlimizde meydana gelen kar yağışı dolayısıyla yollarda olası buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak Adıyaman merkeze bağlı köy ve belde okullarındaki taşımalı eğitime 14 Mart Pazartesi günü ara verilmiştir."


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Pazartesi, Adıyaman, 14 Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika
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