Adıyaman'da Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.
Adıyaman
'ın Çelikhan
ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.
İlçede dün akşam başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam devam ediyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar, yaptığı yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla 27 Aralık
Perşembe gününün ilçe genelinde okulların tatil edildiğini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:20 Kaynak: AA
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