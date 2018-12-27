Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Eğitime Kar Engeli

Adıyaman'da Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Adıyaman'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

İlçede dün akşam başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam devam ediyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar, yaptığı yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla 27 Aralık Perşembe gününün ilçe genelinde okulların tatil edildiğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:20 Kaynak: AA

Çelikhan, Adıyaman, Güncel
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