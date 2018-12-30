Adıyaman'da Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
Adıyaman
'ın Gölbaşı
ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, yaptığı açıklamada, yoğun kar ve tipi nedeniyle 31 Aralık
Pazartesi günü ilçe merkezi ve tüm köy okullarında eğitime ara verildiğini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 08:09 Kaynak: AA
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