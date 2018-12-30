Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Eğitime Kar Engeli

Adıyaman'da Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Adıyaman'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, yaptığı açıklamada, yoğun kar ve tipi nedeniyle 31 Aralık Pazartesi günü ilçe merkezi ve tüm köy okullarında eğitime ara verildiğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 08:09 Kaynak: AA

Aralık, Adıyaman, Güncel
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