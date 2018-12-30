Adıyaman'da Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
Adıyaman
'ın Gerger
ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
Gerger İlçe Mili Eğitim Müdürü Abdulmuttalip Erek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar ve tipi nedeniyle 31 Aralık
Pazartesi günü ilçe merkezi ve tüm köy okullarında eğitime yarın ara verildiğini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:50 Kaynak: AA
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