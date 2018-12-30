Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Eğitime Kar Engeli

Adıyaman'da Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Adıyaman'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Gerger İlçe Mili Eğitim Müdürü Abdulmuttalip Erek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar ve tipi nedeniyle 31 Aralık Pazartesi günü ilçe merkezi ve tüm köy okullarında eğitime yarın ara verildiğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:50 Kaynak: AA

Aralık, Gerger, Adıyaman, Güncel
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