Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Eğitime Kar Engeli

Adıyaman'da Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Adıyaman'ın Gerger ve Çelikhan ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Adıyaman'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Adıyaman'ın Gerger ve Çelikhan ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

İlçelerdeki kar nedeniyle ulaşım ve eğitimde olumsuzluklar yaşanıyor.


Gerger İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmuttalip Erek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede süren kar yağışı nedeniyle tüm okulların bugün tatil edildiğini söyledi.


Çelikhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar ise ilçede yoğun kar yağışından dolayı tüm okulların bugün tatil olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:23 Kaynak: AA

Çelikhan, Gerger, Adıyaman, Güncel
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