Adıyaman'da eğitime kar engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da eğitime kar engeli - Son Dakika

Adıyaman'da eğitime kar engeli

6 saat önce

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verilecek.

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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verilecek.

Sincik Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemiz genelinde 14 Şubat 2020 Cuma günü, ilk ve orta dereceli okullarda ve halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Kahta ilçesinde de don ve buzlanma nedeniyle sadece taşımalı eğitim gören öğrenciler için okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

Adıyaman, Sincik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 07:00 Kaynak: AA
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