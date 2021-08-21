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Adıyaman'da eğlenmek için patlattığı torpil, paniğine neden oldu - Son Dakika

Adıyaman'da eğlenmek için patlattığı torpil, paniğine neden oldu

21.08.2021 14:48
Adıyaman'da eğlenmek için patlattığı torpil, paniğine neden oldu, System.String[]

Adıyaman'da çocukların eğlence amaçlı bir binanın bahçesinde patlattığı torpil, paniğine neden oldu.

Adıyaman'da çocukların eğlence amaçlı bir binanın bahçesinde patlattığı torpil, paniğine neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde sokakta oynayan çocuklar, bir binanın bahçesinde eğlenmek için torpil patlattı.

Bina sakinlerinden bazıları ses üzerine aşağıya inerken, durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edilirken, yapılan incelemede çocukların bina bahçesinde torpil patlattığını tespit etti.

İtfaiye ekiplerinden Mehmet Yetkinkolu ise patlama ihbarı üzerine bölgeye geldiklerini söyledi.

Bina çevresinde yaptıkları çalışmalarda herhangi bir patlamayla karşılaşmadıklarını belirten Yetkinkolu, "Olay yerine ekiplerle geldik ve çalışma başlattık, herhangi bir patlama göremedik ama çalışmalarımızda bina bahçesinde çocukların patlattığı torpili gördük." dedi.

Adıyaman, İtfaiye, Patlama, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da eğlenmek için patlattığı torpil, paniğine neden oldu - Son Dakika


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