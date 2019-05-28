Adıyaman'da elektrik akımına kapılan çocuk yaralandı
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Adıyaman'da elektrik akımına kapılan çocuk ağır yaralandı.
Adıyaman'da elektrik akımına kapılan çocuk ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:36 Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, Sıratut Mahallesi'nde ikamet eden 6 yaşındaki Emir K, evde oyun oynadığı sırada televizyona takılı prizden elektrik akımına kapıldı.
Ailesinin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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