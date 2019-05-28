Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da elektrik akımına kapılan çocuk yaralandı
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Adıyaman'da elektrik akımına kapılan çocuk yaralandı

2 saat önce

Adıyaman'da elektrik akımına kapılan çocuk ağır yaralandı.

Adıyaman'da elektrik akımına kapılan çocuk yaralandı, System.String[]
Adıyaman'da elektrik akımına kapılan çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sıratut Mahallesi'nde ikamet eden 6 yaşındaki Emir K, evde oyun oynadığı sırada televizyona takılı prizden elektrik akımına kapıldı.
Ailesinin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:36 Kaynak: AA
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