Adıyaman'da elektrik akımına kapılan genç öldü - Son Dakika

Ağır yaralanan Salhan, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Gölbaşı Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ocak ayından itibaren aşı olan 15 milyon kişiden yalnızca 2 bin 500'ü koronaya yakalandı