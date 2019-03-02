Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Elektrik Akımına Kapılan İnek Telef Oldu

Adıyaman'da Elektrik Akımına Kapılan İnek Telef Oldu

53 dakika önce

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde elektrik akımına kapılan inek telef oldu.

Adıyaman'da Elektrik Akımına Kapılan İnek Telef Oldu, System.String[]
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde elektrik akımına kapılan inek telef oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bazik mezrasında yüksek gerilim hattının geçtiği ve elektrik direğinin bulunduğu yere ahır yapan V.B. adlı çiftçinin 5 ineği elektrik akımına kapıldı.

Olayı gören çiftlik sahibi, durumu veterinere bildirdi.

Elektrik akımına kapılan ineklerden birinin telef olduğu, 4'ünün ise akımdan etkilendiği kaydedildi.

Olayla ilgili çalışma yapan AKEDAŞ yetkilileri, şiddetli rüzgardan dolayı elektrik tellerinin birbirine çarptığını belirledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:31 Kaynak: AA

Gerger, Adıyaman, Güncel
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