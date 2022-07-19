Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

19.07.2022 22:32

Adıyaman'da yüksek gerilim hattındaki elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.

Adıyaman'da yüksek gerilim hattındaki elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.

Yunus Emre Mahallesi Atatürk Bulvarı Otogar Kavşağı'nda yapımına başlanan köprülü kavşak çalışmasında kara yolu yön levhaları sökülmek istenirken vincin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu işçilerden N.B. (59 ) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan N.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
Yük asansörünün çarptığı işçi yaralandı Yük asansörünün çarptığı işçi yaralandı Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:36 Küçükçekmece'de aksiyon dolu anlar: Hakkında kesinleşmiş ceza bulunan şahıs ile polisin mücadelesi nefes kesti
22:20 Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosluğu aracının kundaklanması sonrası Almanya'nın Ankara büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
22:14 Galatasaray transferi resmen açıkladı! Benfica'nın golcüsü Seferovic kiralık olarak kadroya katıldı
21:26 Erdoğan, Putin ve Reisi ile bir araya geldiği üçlü zirvede net konuştu: Milli güvenliğimize kast edenleri Suriye'den söküp atmakta kararlıyız
21:21 Muğla'da "Ünlülerin psikoloğu" olarak bilinen şahsın maskesi düştü! Diploması ve klinik açma yetkisi olmadığı ortaya çıktı
21:01 Yunanistan isim vermeden Türkiye'yi hedef aldı! "Bir ülke hariç herkes Rusya'ya yaptırım uyguluyor"
21:00 Erdoğan'ın İran dini lideri Hamaney'le yaptığı görüşmesinde Türk bayrağının olmaması tartışma yaratmıştı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı
20:15 Yalova'da bir şahıs üçüncü kez ATM'leri çekiçle darmaduman etti! Polise dirense de gözaltına alınmaktan kurtulamadı
20:12 Erdoğan, Putin ile Tahran'da bir araya geldi: Buradan alacağımız netice tüm dünyayı olumlu etkileyecektir
19:33 Karısıyla cinsel ilişkiye girip hamile bıraktı, bebek hakkındaki gerçeği öğrenince kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 22:51:31. #1.13#
SON DAKİKA: Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement