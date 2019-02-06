Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

32 dakika önce

- Büyükkavaklı köyündeki inşaat yeri - Jandarma, itfaiye ve sağlık görevlilerinden detaylar - Abdurrahman Genç'in kimlik fotoğrafıAdıyaman'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti ADIYAMAN (AA) – Adıyaman'da bir inşaatta çatı ustası, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

- Büyükkavaklı köyündeki inşaat yeri
- Jandarma, itfaiye ve sağlık görevlilerinden detaylar
- Abdurrahman Genç'in kimlik fotoğrafı

Adıyaman'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
ADIYAMAN (AA) – Adıyaman'da bir inşaatta çatı ustası, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Büyükkavaklı köyünde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Abdurrahman Genç (47), elektrik tellerine temas etti.

Çalışma arkadaşlarının jandarmaya haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Genç'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Çatı ustasının cesedi, otopsi için Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:42 Kaynak: AA

İtfaiye, Genç, İşçi, Adıyaman, 3. Sayfa
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