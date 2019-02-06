Adıyaman'da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

- Büyükkavaklı köyündeki inşaat yeri
- Jandarma
, itfaiye ve sağlık görevlilerinden detaylar
- Abdurrahman Genç
'in kimlik fotoğrafı Adıyaman
'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
ADIYAMAN (AA) – Adıyaman'da bir inşaatta çatı ustası, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Büyükkavaklı köyünde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Abdurrahman Genç (47), elektrik tellerine temas etti.
Çalışma arkadaşlarının jandarmaya haber vermesi üzerine bölgeye AFAD
, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, Genç'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Çatı ustasının cesedi, otopsi için Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.