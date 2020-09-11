Adıyaman'da aydınlatma direği arasına sıkışan inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Dumanki köyünde yaşayan İsmail Avcı, bahçesinde bulunan ineğin elektrik direği arasına sıkıştığını fark etti.
Avcı, kendi imkanları ile ineği bulunduğu yerden çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından ineği bulunduğu yerden kurtararak sahibine teslim etti.
Avcı, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 12:17 - Kaynak: AA
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