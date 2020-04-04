Adıyaman'da elektrik direğine çarpan arazi aracı kesintiye neden oldu - Son Dakika

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Adıyaman'da elektrik direğine çarpan arazi aracı kesintiye neden oldu
37 dakika önce
Adıyaman'da yüksek gerilim hattı direğine çarpan arazi aracı enerji kesintisine yol açtı.
Adıyaman'da yüksek gerilim hattı direğine çarpan arazi aracı enerji kesintisine yol açtı.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 ZA 258 plakalı arazi aracı, Esentepe Mahallesi'ndeki yüksek gerilim hattı direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen arama kurtarma ve sağlık ekipleri, aramalarına rağmen sürücüyü bulamadı.
Arazi aracı çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.
Elektrik dağıtım şirketi ekipleri, kaza nedeniyle yaşanan kesintinin giderilmesi için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 12:36 Kaynak: AA
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