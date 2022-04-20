Adıyaman'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

20.04.2022 01:54
Adıyaman'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mertcan Çetinkaya (20) idaresindeki 80 DN 586 plakalı otomobil, Kahta -Siverek karayolu hastane kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Otomobil, Adıyaman, Hastane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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