Adıyaman'da elektrik kesintisi duyurusu - Son Dakika

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım Firması tarafından Adıyaman'ın bazı bölgelerinde elektrik kesintisinin olacağını duyuruldu.

Elektrik dağıtım firması tarafından yapılacak olan bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Adıyaman merkez ve ilçelerinde elektrik kesintilerinin olacağını açıkladı.

Firma tarafından yapılan açıklamada, 31 Ağustos ile 4 Eylül 2020 tarihleri arasında Adıyaman merkez başta olmak üzere, Besni, Kahta, Gerger ilçelerine bağlı çeşitli mahalle ve köylerde bakım ve onarım çalışmalarından dolayı saat: 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisinin olacağı belirtildi. - ADIYAMAN