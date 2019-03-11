Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Elektrik Trafosu Patladı

Adıyaman'da Elektrik Trafosu Patladı

2 saat önce

Adıyaman'da bir elektrik trafosunda meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın paniğe neden oldu.

Adıyaman'da Elektrik Trafosu Patladı, System.String[]
Adıyaman'da bir elektrik trafosunda meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiler göre, İmam Ağa Mahallesi'nde bulunan bir elektrik trafosunda bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası trafo içerisinde yangın çıkarken mahallede elektrik kesintisi yaşandı. Olay sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Elektrik dağıtım şirketine bağlı ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu bölgeye 1 saat sonra yeniden elektrik verildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:49 Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa
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