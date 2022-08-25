Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

25.08.2022 11:40
Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da, elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, H.G., yönetimindeki 02 ABB 964 plakalı otomobil ile Hanifi G., idaresindeki elektrikli bisiklet, Altınşehir Mahallesi Karaali Köprüsü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada elektrikli bisiklet sürücüsü Hanifi G., yaralandı. Yaralı Hanifi G'ye ilk müdahaleyi olay yerinden geçen sağlık görevlisi olduğu öğrenilen Abuzer Tekbaş tarafından yapıldı. Tekbaş, yaptığı müdahaleler sonrası yaralıyı olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim etti. Hanifi G., daha sonra sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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