Elektrikli bisiklet devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
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Elektrikli bisiklet devrildi: 2 yaralı

16.08.2022 15:32
Elektrikli bisiklet devrildi: 2 yaralı

Adıyaman'da, elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Fatih İlkokulu ön kısmında seyir halinde bulunan Mahmut Vadellah idaresindeki elektrikli bisiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Mahmut Vadellah ile yanında bulunan oğlu Homem Mahmut Vadellah yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Bahçelievler Mahallesi, Adıyaman, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elektrikli bisiklet devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elektrikli bisiklet devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
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