Adıyaman'da emniyete araç desteği - Son Dakika

Adıyaman'da iş insanları desteğiyle emniyet müdürlüğüne alınan 12 aracın devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Hükumet konağı bahçesinde düzenlenen törende, duaların okunmasının ardından 7 otomobil ile 5 motosiklet olmak üzere 12 araç, İl Emniyet Müdürlüğü personellerine teslim edildi.

İş insanlarına teşekkür eden Vali Aykut Pekmez, "Sağ olsunlar, var olsunlar. İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İlçe jandarma Komutanlığımızın temel hedefi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha fazla şekilde asayiş ve güvenliğin, esenliğin temin edilmesidir." dedi.

Konuşmaların ardından bağışlanan araçlar için kurban kesildi.

Törene, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcileri katıldı.