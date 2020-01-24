Adıyaman'da emniyete araç desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da emniyete araç desteği - Son Dakika

Adıyaman'da emniyete araç desteği

6 saat önce

Adıyaman'da iş insanları desteğiyle emniyet müdürlüğüne alınan 12 aracın devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Adıyaman'da emniyete araç desteği, System.String[]

Adıyaman'da iş insanları desteğiyle emniyet müdürlüğüne alınan 12 aracın devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Hükumet konağı bahçesinde düzenlenen törende, duaların okunmasının ardından 7 otomobil ile 5 motosiklet olmak üzere 12 araç, İl Emniyet Müdürlüğü personellerine teslim edildi.

İş insanlarına teşekkür eden Vali Aykut Pekmez, "Sağ olsunlar, var olsunlar. İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İlçe jandarma Komutanlığımızın temel hedefi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha fazla şekilde asayiş ve güvenliğin, esenliğin temin edilmesidir." dedi.

Konuşmaların ardından bağışlanan araçlar için kurban kesildi.

Törene, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcileri katıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ depremi ile ilgili uzmanlardan ilk değerlendirme: Yer kabuğu kırılmış olabilir
Elazığ'daki depremde yaralanan vatandaş böyle hastaneye yetiştirildi Son Dakika: Elazığ'daki şiddetli deprem sonrası telefon hatlarında sorun yaşanıyor Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları: Korkulacak bir duyum almadık

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 22:05:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman'da emniyete araç desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]