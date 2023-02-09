Adıyaman'da enkaz altında kalan 2 kız kardeş 70 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da enkaz altında kalan 2 kız kardeş 70 saat sonra kurtarıldı

09.02.2023 11:47
Adıyaman'da enkaz altında kalan 2 kız kardeş 70 saat sonra kurtarıldı

Depremden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde enkaz altında kalan Ceren ve Elif kardeşler 70 saat sonra sağ çıkarıldı.

Depremden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde enkaz altında kalan Ceren ve Elif kardeşler 70 saat sonra sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı Gölbaşı ilçesinde, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın enkaz çalışmalarını sürdüren ekipler, Ceren (14) ve Elif (16) Beyazbal kardeşlerin enkaz altında olduğunu belirledi. Ekipler, enkaz altındaki kardeşlerin kan dolaşımının sağlanması için ayak parmaklarını hareket etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Enkaz altındaki Elif Beyazbal'ın kendisine ulaşan kişilere, "Abi ben burada kaldım abi, beni çıkaramazsınız enkaz altındayım", demesi üzerine kurtarma ekipleri, "Yok Elif biz seni çıkartırız." diye yanıt verdi.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonrası, kız kardeşler 70 saat sonra enkaz altından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet Mahallesi, Kahramanmaraş, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da enkaz altında kalan 2 kız kardeş 70 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da enkaz altında kalan 2 kız kardeş 70 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika
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