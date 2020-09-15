Adıyaman'da Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde faaliyet gösteren Kahta İmam Hatip Lisesi Mezunları (KİMDER) ve Eğitime Destek Platformu Kahta İlçe Temsilciliği, Erol Mütercimler hakkında suç duyurunda bulundu.

KİMDER Başkanı Osman Dündar, Kahta Adalet Sarayı önünde yaptığı açıklamada, bir televizyon kanalında imam hatiplilere hakaret ve iftira atan Erol Mütercimler hakkında

halkı kin ve düşmanlığa tahrik, hakaret yoluyla halkın bir kesimini aşağılama fiillerini işlemekten

dolayı suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Dündar, şunları kaydetti:

"Bu haddi aşan davranışından dolayı kamu davası

açılmasını talep ediyoruz.

Mütercimler, imam hatip mezunlarına alenen hakarette bulunarak aşağılamıştır. İmam hatip camiası bugün 1 milyon 400 bin öğrencisi, on milyonlarca mezunu ve mensubu olan

geniş bir ailedir. İmam hatiplilere yöneltilen iftiralar ve mesnetsiz iddialar, aşağılayıcı küçük düşürücü ifadeler sadece bu camiayı değil Türkiye'yi, 83 milyonluk ülkemizi, birliğimizi ve dirliğimizi hedef

almaktadır. Suç duyurumuzun gereğinin yapılacağına ülkemizi, milletimizi, çocuklarımızı, bugünlerimizi

ve yarınlarımızı hedefleyen bu tür davranışların cezasız kalmayacağına inanıyoruz."

Dündar ve Eğitime Destek Platformu Kahta İlçe Temsilcisi Lütfü Başlı, açıklamanın ardından Kahta Adliyesine giderek suç duyurusunda bulundu.