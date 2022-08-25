Üzerine benzin dökerek kendini yakmak istedi

Adıyaman'da eşiyle tartışan bir şahıs, üzerine benzin dökerek kendisini yakmak istedi.

Edinilen bilgilere göre, Sivas'ta yaşayan E.D. ile N.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında N.D., 2 yaşlarındaki A.D., isimli çocuğunu alarak memleketi Adıyaman'a döndü. Eşinin memleketi olan Adıyaman'a dönmesine sinirlenen E.D., Adıyaman'a gelerek burada çocuğunu almak ve Sivas'a götürmek istedi. Bunun üzerine çift arasında bir daha tartışma çıktı.

Durum üzerine E.D., Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi Birsen Esensoy İlkokulu yakınlarında üzerine benzin dökerek kendisini yakmak istedi. Olayı fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda şahıs kendisini yakmaktan son anda vazgeçti. Polisler tarafından alınan şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN