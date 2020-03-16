Adıyaman'da eskiyen çöp kovalarını yeniliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da eskiyen çöp kovalarını yeniliyor - Son Dakika

Adıyaman'da eskiyen çöp kovalarını yeniliyor

6 saat önce

Adıyaman Belediyesi tarafından şehir merkezindeki eski çöp kovaları yeniliyor.

Adıyaman'da eskiyen çöp kovalarını yeniliyor, System.String[]

Adıyaman Belediyesi tarafından şehir merkezindeki eski çöp kovaları yeniliyor.


'Temiz çevre, temiz toplum' sloganıyla yola çılan Adıyaman Belediyesi, şehir merkezinde halk tarafından yoğun olarak kullanılan caddelerde eskiyen çöp kovaları yenileriyle değiştiriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, yeni çöp kovalarını işlek caddeler başta olmak üzere kentin belirli noktalarına yerleştirilmeye başladıklarını söyleyerek, "Ekiplerimiz, kırılan ve kullanılmayacak durumda bulunan çöp kovalarını yeni çöp kovalarıyla değiştiriyor. Şehrimizin önemli noktalarına, kaldırım kenarlarına çöp kovalarının montaj çalışmaları devam ediyor. Daha temiz bir çevre ve ildeki yaşam kalitesini arttırmak adına hassas bir şekilde çalışıyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:22 Kaynak: İHA
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