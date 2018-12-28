Adıyaman'da Ev Yangını

Adıyaman'da çıkan ev yangınında hasar meydana geldi.

Adıyaman'da çıkan ev yangınında hasar meydana geldi.



Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle 2715. Sokak içerisinde Fatih Özer'e ait iki katlı evin birinci katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.



Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, hasar meydana geldi.

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