Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Ev Yangını

Adıyaman'da Ev Yangını

1 saat önce

Adıyaman'da çıkan ev yangınında hasar meydana geldi.

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Adıyaman'da çıkan ev yangınında hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle 2715. Sokak içerisinde Fatih Özer'e ait iki katlı evin birinci katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, hasar meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:39 Kaynak: AA

Fatih, Yeni Mahalle, Adıyaman, Güncel
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