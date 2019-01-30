Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Ev Yangını

Adıyaman'da Ev Yangını

6 dakika önce

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN'da, çıkan ev yangını kısa süreli paniğe neden oldu.

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Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN'da, çıkan ev yangını kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay, öğle saatlerinde Yeni Mahallede meydana geldi. Ali Coşkun'a ait 2 katlı binanın üst katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa süreli paniğe yol açan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın evde maddi hasara yol açtı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:33 Kaynak: DHA

Ali Coşkun, DHA, Güncel
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