Adıyaman'da Ev Yangını

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN'da, çıkan ev yangını kısa süreli paniğe neden oldu.

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN'da, çıkan ev yangını kısa süreli paniğe neden oldu.



Olay, öğle saatlerinde Yeni Mahallede meydana geldi. Ali Coşkun'a ait 2 katlı binanın üst katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa süreli paniğe yol açan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın evde maddi hasara yol açtı.

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