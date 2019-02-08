Adıyaman'da Ev Yangını

Adıyaman'da Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangında hasar meydana geldi.

Adıyaman'da Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangında hasar meydana geldi.



Alınan bilgiye göre, Kayalık Mahallesi'nde Suriyeli Halit Hasan ve ailesinin kaldığı tek katlı kerpiç evde prizde unutulan su ısıtıcısının alev alması sonucu yangın çıktı.



Dumanları fark eden aile, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.



Ekipler yaptıkları yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.



Yangın sonrası evin mutfak kısmında hasar oluştu.

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