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ADIYAMAN'DA EV YANGINI

44 dakika önce

ADIYAMAN'da, evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

ADIYAMAN'da, evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.
Yangın, öğle saatlerinde Mara Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan K.'ye ait evin mutfak bölümünde dumanlar yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında mutfakta bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kadına ise sağlık ekipleri tarafından oksijen takviyesi yapıldı.
Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.
ADIYAMAN'DA EV YANGINI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:11 Kaynak: DHA
İtfaiye, Mara, Güncel
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