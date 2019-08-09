Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da ev yangını
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Adıyaman'da ev yangını

28 dakika önce

Adıyaman'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Adıyaman'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde Ömer Ordu'ya ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.
Yangında dumandan etkilenerek 112 Acil servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Naile ve Hatice Ordu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Adıyaman, İtfaiye, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:10 Kaynak: AA
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