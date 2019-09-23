Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da ev yangını
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Adıyaman'da ev yangını

38 dakika önce

Adıyaman'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.

Adıyaman'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bahçecik Mahallesi'nde TOKİ Konutlarında Turan Adıyahşi'ye ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken binada bulunan 2 kişi dumandan etkilendi.

112 Acil Servis ekiplerince ambulans içerisinde tedavisi yapılan 2 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Evde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma yaptı.

Bina sakinleri ise yangın kontrol altına alınıncaya kadar dışarıda bekledi.

Adıyaman'da ev yangını

Bahçecik, Adıyaman, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:25 Kaynak: AA
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