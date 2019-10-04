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Adıyaman'da ev yangını

1 saat önce

Adıyaman'da bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

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Adıyaman'da bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi'nde üç katlı apartmanın en üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Yangın sonrası evde maddi hasar oluştu.

Esentepe Mahallesi, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:20 Kaynak: AA
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