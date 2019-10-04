Adıyaman'da ev yangını

Adıyaman'da bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi'nde üç katlı apartmanın en üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Yangın sonrası evde maddi hasar oluştu.