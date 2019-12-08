Adıyaman'da ev yangını
6 saat önce
Adıyaman'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 10:32 Kaynak: AA
Adıyaman'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde Şevket Y'ye ait 3 katlı bir evin birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Mahallelilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Yangın sonrası evde maddi hasar oluştu.
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