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Adıyaman'da ev yangını

6 saat önce

Yangın çıkan evin görüntüsü İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması Adıyaman'da ev yangını Adıyaman'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın çıkan evin görüntüsü

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması Adıyaman'da ev yangını

Adıyaman'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde Şevket Y'ye ait 3 katlı bir evin birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahallelilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangın sonrası evde maddi hasar oluştu.

Adıyaman'da ev yangını

Adıyaman, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 10:53 Kaynak: AA
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