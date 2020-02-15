Adıyaman'da ev yangını paniğe neden oldu - Son Dakika

Adıyaman'da ev yangını paniğe neden oldu

ADIYAMAN'da, Mustafa Elkafir'e ait evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Ulucami Mahallesi'nde, akşam saatlerinde, Mustafa Elkafir'e ait olan iki katlı evin birinci katında yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, çevrede paniğe neden oldu. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken, ev ise kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış sebebini araştırıyor.