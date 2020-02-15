Adıyaman'da ev yangını paniğe neden oldu - Son Dakika
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Adıyaman'da ev yangını paniğe neden oldu

6 saat önce

ADIYAMAN'da, Mustafa Elkafir'e ait evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Adıyaman'da ev yangını paniğe neden oldu, System.String[]

ADIYAMAN'da, Mustafa Elkafir'e ait evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Ulucami Mahallesi'nde Mustafa Elkafir'e ait iki katlı evin birinci katında  yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:25 Kaynak: DHA
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