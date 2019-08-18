Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da evde çıkan yangın korkuttu
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Adıyaman'da evde çıkan yangın korkuttu

1 saat önce

Adıyaman'da bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Adıyaman'da evde çıkan yangın korkuttu, System.String[]
Adıyaman'da bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi 2272. Sokak'ta Hasan Gözek'e ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında evde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN
Fatih Mahallesi, Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:10 Kaynak: İHA
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