Adıyaman'da evde çıkan yangın korkuttu
1 saat önce
Adıyaman'da bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:10 Kaynak: İHA
'da bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi
2272. Sokak'ta Hasan Gözek'e ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında evde maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN
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