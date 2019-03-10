Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Evde Çıkan Yangında 4 Kişi Dumandan Etkilendi

Adıyaman'da Evde Çıkan Yangında 4 Kişi Dumandan Etkilendi

1 saat önce

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Adıyaman'da Evde Çıkan Yangında 4 Kişi Dumandan Etkilendi, System.String[]
ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

İlçenin Aşağı Azaplı köyünde Kadir Suçağı'na ait evde yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören köylüler, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangında, Kadir Suçağı, Fındık Sakine, Ertuğrul Aygır ve Fikriye Tosun dumandan etkilendi. Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 kişi, ilk müdahalelerinin ardından hayati tehlikelerinin bulunduğu gerekçesiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Evde maddi zarara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOGRAFLI - Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:59 Kaynak: DHA

İtfaiye, Adıyaman, Güncel
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