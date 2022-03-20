Adıyaman'da evde sahte içki üretimine tutuklama - Son Dakika
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Adıyaman'da evde sahte içki üretimine tutuklama

20.03.2022 10:55
Adıyaman'da evde sahte içki üretimine tutuklama

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, evinde sahte içki üretimi yaptığı belirlenip, gözaltına alınan İ.K. (62), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, evinde sahte içki üretimi yaptığı belirlenip, gözaltına alınan İ.K. (62), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimi ve tüketiminin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Ekiplerin yaptığı araştırmada İ.K.'nin, evinde sahte içki üreterek, sattığı belirlendi. Savcılık kararıyla düzenlenen operasyonla İ.K., gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen İ.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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Son dakika haber! Adıyaman'da sahte içki operasyonunda bir kişi tutuklandı Son dakika haber! Adıyaman'da sahte içki operasyonunda bir kişi tutuklandı

Gölbaşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da evde sahte içki üretimine tutuklama - Son Dakika


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