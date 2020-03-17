Adıyaman'da evden 10 bin liralık altın çalındı - Son Dakika

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Adıyaman'da evden 10 bin liralık altın çalındı
35 dakika önce
Adıyaman'da evden 10 bin liralık altın çalındıADIYAMAN'da, bir eve giren hırsız veya hırsızlar 10 bin lira değerindeki altınları alarak kaçtı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 07:12 Kaynak: DHA
Adıyaman'da evden 10 bin liralık altın çalındı
ADIYAMAN'da, bir eve giren hırsız veya hırsızlar 10 bin lira değerindeki altınları alarak kaçtı.
Olay, öğleden sonra Turgutreis Mahallesi'nde meydana geldi. Adnan Akgöz'e ait eve, kimsenin olmadığı sırada giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, yatak odasında bulunan 10 bin lira değerindeki altını aldı. Eve gelen Adnan Akgöz, kapının zorlanarak açıldığını ve altınların çalındığını fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından hırsızlık şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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