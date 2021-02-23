Adıyaman'da evden hırsızlık - Son Dakika
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Adıyaman'da evden hırsızlık

23.02.2021 17:26
Adıyaman'da evden hırsızlık

ADIYAMAN'da, şüpheli veya şüpheliler girdikleri evden buzdolabı, televizyon ve sobayı çalarak kaçtı.

ADIYAMAN'da, şüpheli veya şüpheliler girdikleri evden buzdolabı, televizyon ve sobayı çalarak kaçtı.

Olay, öğleden sonra Ulu Cami Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Akata, kendisine ait müstakil eve geldiğinde kapıyı açık gördü. İçerinin dağınık olduğunu fark eden Akata, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleriyle içeri giren Akata, buzdolabı, televizyon ve sobasının çalındığını belirledi. Evde parmak izi incelemesi yapan polis, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Ev sahibi Mustafa Akat, "Dışarıdaydım ve eve geldiğimde kapının açık olduğunu fark ettim. Hemen polise haber verdim ve içeri girdiğimde buzdolabı, televizyon ve sobamın çalındığını gördüm. Umarım yakalanırlar" dedi.


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Kaynak: DHA

Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da evden hırsızlık - Son Dakika

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