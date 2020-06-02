Adıyaman'da evden hırsızlık olayına karışan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Adıyaman'da evden hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Altınşehir Mahallesinde ikamet eden Y.D. güvenlik güçlerini arayarak evinden hırsızlık yapıldığı yönünde ihbarda bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Olay Yeri İnceleme Timi tarafından yapılan araştırma ve istihbarat çalışmalar neticesinde İ.Ö, E.K. ve D.B'nin olaya karıştıkları tespit edildi.

Söz konusu şahısların kent merkezindeki çeşitli mahallelerde hırsızlık olaylarına da karıştığı tespit edildi.

Söz konusu 3 zanlı gözaltına alınırken, şahısların yapılan üst aramasında Y.D'nin isimli şahsın evinden çalındığı tespit edilen altın kolye ele geçirildi.

Kolye ev sahibine teslim edildi.