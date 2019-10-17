Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da eve av tüfeği ile ateş açıldı
Son Dakika Güncel Adıyaman'da eve av tüfeği ile ateş açıldı

Adıyaman'da eve av tüfeği ile ateş açıldı

1 saat önce

ADIYAMAN'da tek katlı bir eve kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından av tüfeği ile ateş açıldı.

Adıyaman'da eve av tüfeği ile ateş açıldı, System.String[]
ADIYAMAN'da tek katlı bir eve kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından av tüfeği ile ateş açıldı. Saldırıda yaralanan olmazken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay gece saatlerinde Mara Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, plakası belirlenemeyen otomobilden M.S.K.'ys ait olan tek katlı eve kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından av tüfeği ile ateş açıldı. Mahallede büyük paniğe neden saldırıda yaralanan olmazken, tüfekten çıkan saçmalar evin avlusundaki evin kapısına ve duvarlarına  isabet etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Evde inceleme yapan polis, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


- Adıyaman
Adıyaman, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:03 Kaynak: DHA
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