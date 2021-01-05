Adıyaman'da eve pompalı tüfekle ateş açıldı - Son Dakika

Adıyaman'da eve pompalı tüfekle ateş açıldı

Adıyaman\'da eve pompalı tüfekle ateş açıldı
Son Güncelleme: 05.01.2021 23:47

ADIYAMAN'da, motosikletli 2 kişi, A.B.'ye ait eve pompalı tüfekle ateş açtı.

ADIYAMAN'da, motosikletli 2 kişi, A.B.'ye ait eve pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, olayda yaralanan olmadı.

Olay, akşam Mara Mahallesi'nde meydana geldi. A.B'ye ait tek katlı evin önüne gelen motosikletteki 2 kişi, pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı olayda tüfekten çıkan saçmalarla evin camları kırıldı. Polis tarafından yapılan incelemenin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da eve pompalı tüfekle ateş açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da eve pompalı tüfekle ateş açıldı - Son Dakika
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