Adıyaman'da Evin Duvarı Lokantanın Çatısına Yıkıldı: 2 Yaralı
1 saat önce
Adıyaman'da bir evin duvarının, lokantanın çatısının üstüne yıkılması sonucu 2 kişi yaralandı.
Adıyaman
'da bir evin duvarının, lokantanın çatısının üstüne yıkılması sonucu 2 kişi yaralandı.
Hocaömer Mahallesi Gölebatmaz Caddesi'ndeki iki katlı evin birinci katının sağanak dolayısıyla yıkılan briket duvarı, bitişiğindeki lokantanın ahşap çatısının çökmesine neden oldu.
Bu sırada lokantada yemek yiyen Kemal ve Zeynep Yiğit çifti, içeriye düşen briket parçaları nedeniyle yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince, Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İş yerinde ise maddi hasar meydana geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:54 Kaynak: AA
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