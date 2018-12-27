Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Evin Duvarı Lokantanın Çatısına Yıkıldı: 2 Yaralı

Adıyaman'da Evin Duvarı Lokantanın Çatısına Yıkıldı: 2 Yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da bir evin duvarının, lokantanın çatısının üstüne yıkılması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Evin Duvarı Lokantanın Çatısına Yıkıldı: 2 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da bir evin duvarının, lokantanın çatısının üstüne yıkılması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hocaömer Mahallesi Gölebatmaz Caddesi'ndeki iki katlı evin birinci katının sağanak dolayısıyla yıkılan briket duvarı, bitişiğindeki lokantanın ahşap çatısının çökmesine neden oldu.

Bu sırada lokantada yemek yiyen Kemal ve Zeynep Yiğit çifti, içeriye düşen briket parçaları nedeniyle yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İş yerinde ise maddi hasar meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:54 Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel
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