Adıyaman'da evin kapısına kurşun sıkıp kaçtılar
1 saat önce
Adıyaman'da bir evin kapısı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:35 Kaynak: AA
Adıyaman'da bir evin kapısı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı.
Alınan bilgiye göre, Mara Mahallesi'nde M.S.K'ya ait bir evin kapısı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Ekipler, olayla ilgili şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan mermilerin evin kapısına isabet ettiği görüldü.
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