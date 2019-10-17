Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da evin kapısına kurşun sıkıp kaçtılar
Son Dakika Güncel Adıyaman'da evin kapısına kurşun sıkıp kaçtılar

Adıyaman'da evin kapısına kurşun sıkıp kaçtılar

1 saat önce

Adıyaman'da bir evin kapısı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı.

Adıyaman'da evin kapısına kurşun sıkıp kaçtılar, System.String[]

Adıyaman'da bir evin kapısı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı.

Alınan bilgiye göre, Mara Mahallesi'nde M.S.K'ya ait bir evin kapısı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Ekipler, olayla ilgili şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan mermilerin evin kapısına isabet ettiği görüldü.

Adıyaman, Mara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:35 Kaynak: AA
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